Van'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 9 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel