Üye Girişi
Haberler

Van'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 9 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Van PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title