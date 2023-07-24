Van'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 9 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.