Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN