Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.