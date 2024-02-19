Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.