Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında 26 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.