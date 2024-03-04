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Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı

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Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı ve şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında 26 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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