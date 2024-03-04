Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı ve şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamında 26 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.