Van'da PKK/KCK Soruşturmalarında 2 Gözaltı

Van'da PKK/KCK Soruşturmalarında 2 Gözaltı
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Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, terör faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12-18 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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