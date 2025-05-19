Van'da PKK/KCK Soruşturmalarında 2 Gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12-18 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.