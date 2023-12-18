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Van'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18 Aralık 2023 09:44 Güncelleme: 09:46 Abone Ol

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.