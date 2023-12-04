Van'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 27 Kasım-3 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.