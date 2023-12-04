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Van'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 27 Kasım-3 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van PKK Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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