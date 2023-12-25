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Van'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 18-24 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Van PKK Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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