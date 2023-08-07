Van'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel