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Van'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

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