Van'da trafiğin en yoğun olduğu İpekyolu Caddesinde seyir halindeki bir otomobile tutunan patenli 3 gencin yolculuğu tehlike oluşturdu. Van genelinde son zamanlarda artış gösteren ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Araçların arkasına tutunarak muhtemel kazalara davetiye çıkaran gençlere sürücüler tepki gösteriyor. Trafik yoğunluğu açısından Van'ın en tehlikeli caddesi olan İpekyolu Caddesinde de aracın arkasına tutunan patenli gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin yolculuğu köprülü kavşakta devam etti. Başka bir görüntüde ise seyir halinde olan ve arka kapıları açılan hafif ticari araca bir genç tutundu. Araca tutunan genç, bir süre tehlikeli yolculuk yaptı.

- Van'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

VAN - Van'da trafiğin en yoğun olduğu İpekyolu Caddesinde seyir halindeki bir otomobile tutunan patenli 3 gencin yolculuğu tehlike oluşturdu.

Van genelinde son zamanlarda artış gösteren ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Araçların arkasına tutunarak muhtemel kazalara davetiye çıkaran gençlere sürücüler tepki gösteriyor. Trafik yoğunluğu açısından Van'ın en tehlikeli caddesi olan İpekyolu Caddesinde de aracın arkasına tutunan patenli gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin yolculuğu köprülü kavşakta devam etti.

Başka bir görüntüde ise seyir halinde olan ve arka kapıları açılan hafif ticari araca bir genç tutundu. Araca tutunan genç, bir süre tehlikeli yolculuk yaptı.