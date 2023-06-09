Van'da pasajdaki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde pasajdaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beşyol Meydanı'nda "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerindeki eşyalar zarar gördü.