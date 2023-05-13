Van'da park ve bahçelerde yeşillendirme çalışmaları sürüyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde park ve bahçelerde yeşillendirme çalışmaları sürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Park ve Bahçe Müdürlüğü, binlerce çiçeği toprakla buluşturmak için hazırlıklara başladı.

Şehrin pek çok noktasını renklendirecek çiçekler, ekipler tarafından titizlikle belirlenen noktalara ekiliyor.

Yeşillendirme çalışmalarının kente güzellik katacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Amacımız şehrimizin doğal güzelliğini artırmak ve insanlarımıza daha güzel bir yaşam alanı sunmak. Bu nedenle her yıl yenilenen çiçeklerimizle şehrimizi daha da renklendiriyoruz." dedi.