Van'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Yangın Çıkardı

Van'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Yangın Çıkardı
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Van'ın Erciş ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil büyük bir yangın çıkardı. Kaza sonrası hiçbir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Van'da park halindeki araca çarpan otomobil alev alev yandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil, kazanın ardından alev alarak tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 00.35 sularında Erciş ilçesi sahil yolunda meydana geldi. V.Y. yönetimindeki otomobil, seyir halinde iken park haindeki kapalı kasa hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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