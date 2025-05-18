Van'da Pancar Toplarken Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Van'da Pancar Toplarken Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatak ilçesinde pancar toplamak için gittiği dağlık alanda rahatsızlanarak mahsur kalan 52 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde pancar toplamak için gittiği dağlık alanda mahsur kalan kişi ambulans helikopterle kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, pancar toplamak için Görentaş Yaylası'na giden 52 yaşındaki kişi, rahatsızlanarak burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans helikopter ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından helikoptere alınan kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü

Yolda yürürken dehşeti yaşadı! Binadan koptu, kafasına düştü
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.