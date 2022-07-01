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Van'da Özel Güvenlik Haftası kutlandı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da Özel Güvenlik Haftası kutlandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, "Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası" dolayısıyla güvenlik görevlileri için etkinlik düzenledi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, "Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası" dolayısıyla güvenlik görevlileri için etkinlik düzenledi.

Hastanenin teras bölümünde düzenlenen programda, Başhekim Dr. Kamil Yavuzer, hastanede çalışan güvenlik görevlilerinin günlerini kutlayarak, günün anısına pasta kesti, çiçek verdi.

Yavuzer, daha sonra güvenlik görevlileriyle Van Şehir Stadı'nda spor yaptı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van Güncel Haberler

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