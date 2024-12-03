Van'da Otoparkta 14 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van'ın Tuşba ilçesindeki bir araçta yapılan aramada 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.
Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.