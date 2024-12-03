Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor

 Koreli muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

Van'da Otoparkta 14 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Otoparkta 14 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van'ın Tuşba ilçesindeki bir araçta yapılan aramada 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.

Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Ayrılık an meselesi! Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak
img

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
img

Üç çocuğuna tek başına bakan baba aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Mallorca Barcelona maçı neden yayınlanmıyor, kanalı mı değişti? Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü? Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)! Güney Kore'de darbe mi oldu? SON DAKİKA! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Aralık Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Aralık Salı bugün kimler potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.