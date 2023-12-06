Van'da otomobilin çarptığı koyunlar telef oldu
Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, 17 koyun telef oldu. Yol, Muradiye Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BTM 341 plakalı otomobil, Muradiye- Çaldıran kara yolu Açıkyol mevkisinde, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada, sürüdeki 17 koyun telef oldu.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol, Muradiye Belediyesi ekiplerinin yolu temizlemesiyle açıldı.