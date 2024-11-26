Van'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden kadın, cenazesi morga kaldırıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AC 064 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan R.K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yolda önlem alan polis ekipleri, kontrollü olarak trafik akışını sağladı.