Van'da 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Van-Hakkari kara yolunda iki otomobil ve iki kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Van'da iki otomobil ile iki kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile iki kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, kaza yerine gelen ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel