Üye Girişi
Haberler

Van'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncel Haberler

Van'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Murat D. yönetimindeki 41 LU 666 plakalı otomobil, 65 DF 971 plakalı römorklu traktöre çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Nebihat Demir hayatını kaybederken, Murat D. ile traktörde bulunan Feyaz ve Şahin Bayazan yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title