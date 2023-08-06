Van'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Murat D. yönetimindeki 41 LU 666 plakalı otomobil, 65 DF 971 plakalı römorklu traktöre çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Nebihat Demir hayatını kaybederken, Murat D. ile traktörde bulunan Feyaz ve Şahin Bayazan yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN