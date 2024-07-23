Üye Girişi
Haberler

Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı ve sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Çınardalı ile araçta sıkışan eşi Yıldız Çınardalı, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Van-Erciş kara yolunun 32'nci kilometresindeki Tabanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş yönünden Van merkeze gelen Mustafa Çınardalı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Sürücü Çınardalı, kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, eşi Yıldız Çınardalı ise araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak çıkardığı Yıldız Çınardalı ile eşi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldıkları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik Tuşba Van Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title