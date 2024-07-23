Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Çınardalı ile araçta sıkışan eşi Yıldız Çınardalı, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Van-Erciş kara yolunun 32'nci kilometresindeki Tabanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş yönünden Van merkeze gelen Mustafa Çınardalı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Sürücü Çınardalı, kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, eşi Yıldız Çınardalı ise araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak çıkardığı Yıldız Çınardalı ile eşi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldıkları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.