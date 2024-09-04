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Van'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Van'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı belirtildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

VAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Bakımevi mevkiinde meydana geldi. Erciş yönüne giden Ayşe Büyüktepe yönetimindeki 34 KEB 71 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf İşgör yönetimindeki 65 ACJ 420 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan Mustafa İşgör ile ile Emine Büyüktepe hayatını kaybederken, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine Muradiye ilçesinden kaza yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda önlem alırken, yaralılar ise Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen 2 kişinin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Van'a götürüleceği belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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