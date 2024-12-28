Van'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, 5 Kişi Yaralandı
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Van- Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar oluşan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel