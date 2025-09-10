Van'da Otel Çalışanları Arasında Kavga: 20 Gözaltı
Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de iki otel çalışanları arasında çıkan kavga ile ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel