Van'da Otel Çalışanları Arasında Kavga: 20 Gözaltı

Van'ın İpekyolu ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de iki otel çalışanları arasında çıkan kavga ile ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.