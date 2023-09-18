Van'da Operasyon: Gümrük Kaçağı Sigara, İlaç ve Silah Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-17 Eylül'de 8 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, tabanca, 3 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu, 5 bin 698 paket sigara ve 38 botoks ilacı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.