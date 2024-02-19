Van'da operasyon: 86 hükümlü yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında müebbet ve toplamda 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 20'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.