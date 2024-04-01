Van'da operasyon: 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart'ta gerçekleştirilen çalışmalarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.???