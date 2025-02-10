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Van'da Operasyon: 174 Şüpheli Yakalandı, 63'ü Cezaevine Gönderildi

Van'da Operasyon: 174 Şüpheli Yakalandı, 63'ü Cezaevine Gönderildi
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Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı, bunlardan 63'ü kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda yasa dışı malzeme de ele geçirildi.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı, 63'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 174 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, silah, kurusıkı tabanca, 32 fişek, şarjör, elektrikli bisiklet, 19 litrelik 70 bidon motorin, 20 bidon benzin ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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