Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime ara verildi

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede daha eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar nedeniyle Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki okullar, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.

Daha önce de kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.