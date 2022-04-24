Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

AA - Özkan Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Karabet Geçidi'nde yaralanan ve yiyecek bulamadığı için açlıktan bitkin düşen köpeği gören sürücüler, hayvanı yanlarındaki yiyeceklerle beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, köpeği bulunduğu yerden alarak barınağa götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve yiyecek verilen köpek, koruma altına alındı.

Sürücüler de duyarlılıklarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Köpek, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title