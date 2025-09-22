Haberler

Van'da Okulda Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir okulda iki öğretmeni bıçakla yaralayan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Yaralı öğretmenlerden biri ameliyat edilirken, diğeri taburcu oldu.

İlçedeki bir okulda görevli E.Ş. ve R.Y.İ. isimli öğretmenlerin 19 Eylül'de bıçakla yaralanmasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karnından bıçaklanan Türkçe Öğretmeni E.Ş'nin ameliyatın ardından servisteki tedavisi sürerken, elinden yaralanan R.Y.İ. ise taburcu edildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
