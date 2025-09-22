Van'da Okulda Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bıçakla girdiği okulda 2 öğretmeni yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir okulda görevli E.Ş. ve R.Y.İ. isimli öğretmenlerin 19 Eylül'de bıçakla yaralanmasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karnından bıçaklanan Türkçe Öğretmeni E.Ş'nin ameliyatın ardından servisteki tedavisi sürerken, elinden yaralanan R.Y.İ. ise taburcu edildi.