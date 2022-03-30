Van'da okul kantinlerine yönelik hijyen denetimi yapıldı - Haberler

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Van'da okul kantinlerine yönelik hijyen denetimi yapıldı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da okul kantinlerine yönelik hijyen denetimi yapıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi, işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

İlçe genelindeki okul kantinlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yapan ekipler, kantinlerin temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulundu.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Haberler

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