Van'daki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

Van'da öğretmenler, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmini izledi

Van'daki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kente yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Aras, ardından sinema salonunda "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi.

Duygusal anlar yaşayan öğretmenler, filmin ardından Aras ile fotoğraf çektirdi.