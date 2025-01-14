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Van'da Öğrenciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van'da Öğrenciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Van'daki Atatürk Anadolu Lisesi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Öğrenciler, çeşitli kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Van'da okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Müdür, öğretmen ve öğrenciler, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un fotoğrafını tercih eden katılımcılar, "Spor" kategorisinde de Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafı için oy kullandı.

Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine, dünya çapınca çekilen fotoğrafların etkileyici olduğunu söyledi.

Tüm kategorileri incelediklerini belirten Sarıkaya, "Fotoğrafları seçmekte zorluk yaşadık. Çünkü tüm kareler harika çekilmişti. Seçimimizi yaptık. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah bir sonraki sene daha da güzel karelerle karşılaşırız." dedi.

Öğrencilerden Elçin Er ise "Muhabirler, çok güzel kareleri ekranlara yansıtmış. Birçok alanda hayatın gerçekliğini karelerden gördük. Özellikle doğal yaşam ve çevre kategorisindeki fotoğraflar çok ilgimi çekti. Seçim yaparken zorlandık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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