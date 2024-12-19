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Van'da Öğrenciler Üst Geçit İçin Eylem Düzenledi

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Van'ın Tuşba ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri, anayolda üst geçit eksikliği nedeniyle eylem yaparak yetkililere seslerini duyurdu. Sık sık yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken öğrenciler, can güvenlikleri için üst geçit talep etti.

Van'da öğrenciler üst geçit için eylem yaptı

VAN - Van'da öğrenciler, okullarının önünden geçen anayola üst geçit yapılması için yol kenarına toplanarak eylem yaptı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri, sık sık yaşanan trafik kazalarına tepki göstererek üst geçit talep etti. Öğrenciler, yetkililere seslenerek can güvenliklerinin sağlanmasını istiyor. Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri, üst geçit eksikliği nedeniyle bir kez daha mağduriyet yaşadı. Yaşanan kazaların ardından öğrenciler, yetkililere seslerini duyurmak için eylem yaptı. Bölgede dün meydana gelen kazada yaralanan H.Ç. isimli kız öğrenci, SBÜ Van Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından öğrenciler, yolda herhangi bir önlem alınmamasına tepki göstererek, kazaların tekrar yaşanmaması için üst geçit yapılmasını talep etti. Bir süre bölgede kalan öğrenciler daha sonra sessizce dağıldı.

Van'da Öğrenciler Üst Geçit İçin Eylem Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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