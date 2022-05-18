Van'da öğrenciler inci kefaline dikkati çekmek için balık koreografisi hazırladı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde "Balığıma Dokunma, Balığıma Sahip Çık" etkinliğine katılan öğrenciler, üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefaline dikkati çekmek için balık koreografisi hazırladı.

Kaymakamlık öncülüğünde Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen etkinlik kapsamında bir araya gelen Kaymakam Erkan Savar, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden balık bendine kadar yürüdü.

Burada, üreme döneminde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla koreografi hazırlayan öğrenciler, ardından vatandaşlarla Bendimahi Çayı'nın çevresinde el ele tutuşarak balık nöbeti tuttu.

Mahalli sanatçıların da yer aldığı etkinlikte katılımcılar halay çekti, eğlenceli anlar yaşadı.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay, inci kefalini dünyaya tanıtmak ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Aslanbay, herkesin bu balığa, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da sahip çıkması ve onu koruması gerektiğini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise "İnci kefalini gelecek nesillere aktarmak, Van Gölü ve çevresindeki akarsuların bu balıkla güzelleşmesini sağlamak için böyle bir etkinliğe imza attık." dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Kaya ise "1200 öğrencimizle okuldan yürüyerek Bendimahi Çayı'na geldik ve balık koreografisi oluşturduk. Öğrencilerimiz nehrin her iki tarafında el ele tutuşarak balık nöbeti tuttu. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.