Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Van'da Öğrenciler Ahşap Yakma Sanatını Öğreniyor

Van'da Öğrenciler Ahşap Yakma Sanatını Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, resim atölyesinde ahşap yakma sanatıyla figürler çiziyor ve özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini sergilerle tanıtıyor ve sanata olan ilgilerini artırıyor.

Van'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, resim atölyesinde aldıkları eğitimle unutulmaya yüz tutan ahşap yakma sanatını öğreniyor.

Okulun resim atölyesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle becerilerini geliştirerek, ahşap yakma sanatıyla figürler çiziyor.

Ahşap yüzeylere ince detaylarla manzara ve şehir temalarını işleyen öğrenciler, sanata dönüştürdükleri ürünlerle özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor.

Öğrenciler, uzun uğraşlar sonucu hazırladıkları eserleri, düzenledikleri sergilerle tanıtıyor.

"Öğrenciler bu derslere severek katılıyor"

Resim öğretmeni Hamza Durgun, AA muhabirine, renkli ve farklı bir çalışma ortamında öğrencilerle eserler ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin atölyede sanatın tekniklerini öğrendiğini belirten Durgun, "Çağdaş ve geleneksel Türk resim sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında zor ve uğraştırıcı olan ahşap yakma sanatını da icra ediyoruz. Öğrenciler bu derslere severek katılıyor. Çalışmalarımızı genelde manzara, figür ve şehirler teması üzerinde işliyoruz." dedi.

Öğrencilerin isteklerine bağlı çalışma yaptıklarını anlatan Durgun, şunları kaydetti:

"Öğrenciler yaptıkları eserleri hatıra amaçlı evlerine de götürüyor. Çalışmalarımızı sergilerle tanıtmaya çalışıyoruz. Öğrenciler ahşap yakma sanatına ilgi duyuyor. Haftada 2 saat resim dersimiz var. Öğrenciler yoğun geçen derslerden sonra atölyede dinlenip keyifli vakit geçiriyor. Gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutup sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Hafta sonları da atölyeye gelen öğrencilerimiz oluyor."

"İleriki süreçlerde sanatımı devam ettirmek istiyorum"

Öğrencilerden Melike Almalı, "Öğretmenimiz eşliğinde ahşap yakma sanatını öğreniyoruz. Hatalarımızı zamanla düzelterek kendimizi gelişiyoruz. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ve stresli bir süreç geçiriyorum. Bu sanata yönelmek beni dinlendiriyor. Atölyeden sonra derslerime daha yoğun çalışabiliyorum." diye konuştu.

Esmanur Turgut da üniversite sınavını kazandıktan sonra da ahşap yakma sanatıyla uğraşmaya devam edeceğini dile getirerek, "Stresimi sanatla uğraşarak atıyorum. Burada vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. İleriki süreçlerde sanatımı devam ettirmek istiyorum. Sosyal medya bağımlısı olmak istemiyorum, sanatla uğraşmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
img

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
img

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
img

Florida'da şimdiye kadar yakalanan en büyük köpekbalığı tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.