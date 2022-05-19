Van'da öğrenciler 19 Mayıs'ı uçurtma şenliğiyle kutladı - Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında bulunan okulun öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı uçurtma şenliğiyle kutladı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan sınırdaki Oğulveren Ortaokulu'nda görevli öğretmen Rahime Şener'in iki yıl önce hazırladığı ve kaymakamlığın destek verdiği "Uçurtma Şenliği Projesi" etkinliği bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldi.

Başkale Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle alınan uçurtmalar öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik alanında Çaldıran Jandarma Karakolunda görevli askerler de öğrencilere uçurtmaların hazırlanmasında yardımcı oldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Solak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası etkinliğin daha coşkulu geçtiğini dile getiren Solak, şöyle devam etti:

"5 yıl önce buralara gelmek, organizasyon düzenlemek düşünülemezdi. Çok şükür devletimizin kararlılığı, huzur ikliminin oluşmasından sonra buralarda uçurtma şenliği düzenleyebiliyoruz. Vatandaşlarımız bu dağlarda, meralarda hayvanlarını otlatabiliyor, bu tabii bizim için çok büyük bir kazanım. Bu kazanımların kaybolmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum."

Öğretmen Şener de öğrencilerin özgürce uçurtma uçurmasına tanık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Öğrenciler de salgın nedeniyle iki yıldır arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliğe annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle tekerlekli sandalyeyle katılan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökhan Demirhan, askerlerle uçurtma uçurup merak ettiği askeri araca bindi.