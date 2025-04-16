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Van'da Nisan Sürprizi: Çiçek Açan Ağaçlara Kar Yağdı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde baharın habercisi olan badem ağaçları çiçek açarken, aniden yağan kar kentte kışı andıran görüntüler oluşturdu. Meteoroloji, bölge genelinde kar yağışının devam edeceğini bildiriyor.

Van'da nisan sürprizi: Çiçek açan ağaçlara kar yağdı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen badem ağaçlarının çiçek açtığı bugünlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen sürpriz yağış, vatandaşları hayrete düşürdü. İlçenin yüksek kesimleri adeta kışı andıran görüntülere sahne olurken, kar altında kalan çiçekler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, Van'ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale ve Edremit ile Bitlis'in Hizan ilçesinin güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Bu bölgelerde, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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