Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Van'da Nisan Ayında Kış Görüntüleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Nisan ayında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, zorlu hava koşullarında sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Nisan'da kış mevsimini yaşıyor

VAN - Van'da dünden buya belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye'nin doğu ve batı bölgeleri arasındaki iklim farklılıkları, özellikle bahar aylarında ilginç görüntülere sahne oluyor. Havaların hızla ısınmasıyla batı ve güney bölgelerine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kışın çetin geçtiği Van'da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayının ortaların karla mücadele çalışması yürütüyor.

"Kurubaş ve Güzeldere Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor"

Van'da dün akşamdan buya belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan'da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Sürücülerin sıkıntı yaşaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sabaha kadar çalışma yürüttü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.