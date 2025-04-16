Van'da Nisan Ayında Kış Görüntüleri

Van Nisan'da kış mevsimini yaşıyor

VAN - Van'da dünden buya belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye'nin doğu ve batı bölgeleri arasındaki iklim farklılıkları, özellikle bahar aylarında ilginç görüntülere sahne oluyor. Havaların hızla ısınmasıyla batı ve güney bölgelerine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kışın çetin geçtiği Van'da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayının ortaların karla mücadele çalışması yürütüyor.

"Kurubaş ve Güzeldere Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor"

Van'da dün akşamdan buya belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan'da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Sürücülerin sıkıntı yaşaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sabaha kadar çalışma yürüttü.