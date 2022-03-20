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Van'da nevruz kutlaması

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da nevruz kutlaması

Van'da HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

VAN (AA) - Van'da HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan katıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Van Kalesi, Van, Güncel, Haberler

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