Haberler

VAN'da Narkotik Operasyonu: 4 Kilo Skunk ve Silah Ele Geçirildi

VAN'da Narkotik Operasyonu: 4 Kilo Skunk ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale ilçesinde yapılan yol kontrollerinde narkotik köpeği 'Tütün' ile 4 kilo 311 gram skunk, bir tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli Y.T. gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Başkale ilçe Jandarma ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrolleri yapıldı. Durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; gizli bölmeye yerleştirilen 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefon ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli Y.T gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026'da hizmete girecekti, BYD fabrikası yılan hikayesine döndü

2026'da hizmete girecekti, dev yatırım yılan hikayesine döndü
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.