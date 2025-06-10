Van'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü

Van'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü
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Van'ın Özalp ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Özalp-Çaldıran kara yolunda meydana geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Özalp- Çaldıran kara yolunda D.E, idaresindeki 06 GC 5011 plakalı motosiklet, S.Ş'nin kullandığı 65 LA 820 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü D.E. ve yolcu E.E. hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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