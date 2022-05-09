Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki sınavlara giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek arama yapan ekipler, 2 kamera düzeneği, 2 kulaklık, 2 SIM kart, 2 internet sağlayıcı wi-fi cihazı, 2 SIM kart ve 100 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, E sınav, Van, Güncel, Haberler

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