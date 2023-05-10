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Van'da Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı başladı

Van'da Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı başladı

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Van'da düzenlenen Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van'da düzenlenen Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Renkli görüntülerle açılan fuarda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kursiyerler tarafından tasarlanan yöresel kıyafetlerin moda defilesi yapıldı.

Yerli ve yabancı mankenler tarafından tanıtılan bir birinden güzel yöresel kıyafetler, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Çeyizlik eşya ve mobilya ürünlerinin yer aldığı fuar, 14 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Van Güncel Haberler

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