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Van'da Miniklere Dini Değerler ve Anaokulu Eğitimi Bir Arada

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Van'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, çocuklara hem dini değerler hem de anaokulu eğitimi verilmekte. Kurslarda şu ana kadar 1,700 öğrenci kayıt yaptırdı, hedef ise 2,500 öğrenci.

Van'da miniklere dini değerler ve anaokulu eğitimi bir arada veriliyor

VAN - Van'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, miniklere hem dini değerler hem de anaokulu eğitimleri bir arada veriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 itibarıyla başladı. Van'da yoğun rağbet gören kurslarda çocuklar hem dini değerler hem de anaokulu eğitimini bir arada öğrenme fırsatı buluyor. İkili eğitim şeklinde 08.00-12.30, 12.30-17.00 saatlerinde 15'er kişilik sınıflarda eğitim gören çocuklar, aynı zamanda oyun alanları, sosyal aktiviteler ve uzman eğitmenler ile eğlenceli zaman geçiriyor.

İHA muhabirine konuşan Van İl Müftülüğü Eğitim İşleri Şube Müdürü Şaban Güldal, şu ana kadar bin 700 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve 62 kursta, 116 öğretici tarafından eğitim verildiğini ifade ederek, bu yıl hedeflerinin 2 bin 500 öğrenci olduğunu söyledi Yetişkin, 4-6 yaş ve hafız gruplarına eğitim hizmetleri verdiklerini ifade eden Güldal, "Yüz yüze eğitimlere katılamayanlara da online olarak hizmetlerimiz bulunmaktadır. Son dönemde Van İl Müftülüğü olarak bir ivme kazandık. Daha önceleri 10 olan kurs sayımız Van Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle 62'ye çıktı. Bu alanda toplam 116 hocamız bin 703 öğrencimize eğitim verdi. Bu yılki eğitim öğretim hayatımız başladı. Kayıtlarımız devam etmektedir. Kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Bizler de bu alanda elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.

Van'da Miniklere Dini Değerler ve Anaokulu Eğitimi Bir Arada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel

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