Van'da Minibüste Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste gerçekleştirilen aramada, iki çuval kuru kayısı içine gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüste yapılan kontroller sonucunda bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında bir minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan aramalarda 2 çuval kuru kayısı çuvalında 1490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel