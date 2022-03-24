Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Haberler

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Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

GEVAŞ, VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

Van- Bitlis kara yolunun Uysal mevkisinde, kundura fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, iki araçtaki 15 kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Gevaş Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

AA / Necat Hazar - Güncel

Minibüs, Bitlis, Gevaş, Van, Güncel, Haberler

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