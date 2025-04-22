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Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Ölü, 8 Yaralı

Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Ölü, 8 Yaralı
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Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada, minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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