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Van'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 7 Ölü

Van'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 7 Ölü
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Van'da yolcu minibüsünün kamyonla çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada yaralanan 12 kişinin tedavileri sürüyor. Acı olayda, ölenlerden birinin kardeşinin ambulans sürücüsü olduğu öğrenildi.

Van'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7'e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ACI TESADÜF

Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.

Haber: Behçet DALMAZ- Kamer: Orhan AŞAN/ VAN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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